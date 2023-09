Von: Björn Jahner | 06.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands schillernde 68. Edelstein- und Schmuckmesse wurde am Mittwoch (6. September 2023) offiziell von Phusit Ratanakul Sereroengrit, dem Generaldirektor der Abteilung für internationale Handelsförderung des Handelsministeriums (DITP), eröffnet.

Die Messe findet von Mittwoch bis Sonntag (6. bis 10. September 2023) im Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) statt und wird gemeinsam vom DITP und dem Gem and Jewellery Institute of Thailand (GIT) mit Unterstützung von 15 öffentlichen und privaten Handelsagenturen organisiert.

„Wie immer stößt die Bangkok Gems and Jewellery Fair auch in diesem Jahr auf außerordentliche Begeisterung bei Ausstellern und Besuchern, und es nehmen über 1.100 Unternehmen teil“, so Phusit.

Es wird erwartet, dass die Messe, die 2.400 Stände in den Hallen 1-8 des QSNCC umfasst, mehr als 30.000 Käufer, Importeure und Besucher aus der ganzen Welt begrüßen und einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Baht generieren wird, so der Generaldirektor der DITP.

Die Bangkok Gems and Jewellery Fair ist eine der bekanntesten Veranstaltungen ihrer Art in Asien und gehört zu den fünf wichtigsten Messen der Branche weltweit.

Die Messe spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der thailändischen Edelstein- und Schmuckexporte, die einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten.

Die Stellung Thailands als wichtiges regionales Drehkreuz für den Handel mit Edelsteinen und Schmuck sowie sein Know-how beim Schleifen von Farbedelsteinen und bei der Handwerkskunst haben entscheidend zum Erfolg der Branche beigetragen.

Im Jahr 2022 waren Edelsteine und Schmuck das neuntgrößte Exportgut des Landes und brachten über 8 Milliarden US-Dollar (284 Milliarden Baht) an Einnahmen. Für dieses Jahr wird mit einem weiteren Wachstum von 10 Prozent gerechnet.

„Eine der wichtigsten Ausstellungen mit dem Titel ‚The Magnificent 40-Year Journey of Brilliance‘ zeigt die Großartigkeit der thailändischen Edelstein- und Schmuckindustrie in den letzten 40 Jahren“, sagte GIT-Direktor Sumed Prasongpongchai.

„Eine weitere bemerkenswerte Ausstellung ist ‚The Jewellers‘, während der Bereich ‚New Faces‘ eine Plattform für neue und aufstrebende Unternehmer bietet, die ihre innovativen und inspirierenden Kreationen vorstellen. Außerdem können die Besucher an einer Reihe von Seminaren teilnehmen, die technische und Marketing-Aspekte der Branche behandeln.

Die 68. Bangkok Gems and Jewellery Fair ist keine eigenständige Veranstaltung, sondern ein integraler Bestandteil eines breiteren Spektrums von Aktivitäten, die von globalen Handelsorganisationen ausgerichtet werden.

Zu den parallel stattfindenden Aktivitäten gehören das World Gold Forum, das Fachleute aus der globalen Goldindustrie zusammenbringt, sowie Treffen mit der International Coloured Gemstone Association, der Asia-Pacific Gemstone and Technology Standardisation Alliance und der Initiative der Asean Gems and Jewellery Association.

Gemeinsam machen diese Aktivitäten die Bangkok Gems and Jewellery Fair von einer reinen Handelsplattform zu einem dynamischen Ort, an dem internationale Partnerschaften geknüpft werden und der als umfassende Wissensdrehscheibe für verschiedene Bereiche dient. Dieser vielschichtige Ansatz festigt die Position der Messe als wahrhaft globales Zentrum für den Handel und die Produktion von Edelsteinen und Schmuck.