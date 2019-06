Weltbeste Fahrer starten in Buriram

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.06.19

THAILAND: Auf dem Chang International Circuit in Buriram wird am 29. und 30. Juni das „Chang Super GT Race 2019“ ausgetragen. Die GT300-Kategorie ist ein in Japan ansässiger Wettbewerb. Von acht Rennen wird nur eines außerhalb von Japan veranstaltet.

In diesem Jahr werden Motorsportfans zusätzlich zu den Rennen, die das ganze Wochenende über zu sehen sind, mit einer Vielzahl von thailändisch-japanischen Aktivitäten unterhalten. Neben den Top-Fahrern Japans werden in der GT500-Klasse einige der weltbesten Fahrer an den Start gehen, darunter sind zwei ehemalige F1-Fahrer: der Brite Jenson Button und der Finne Heikki Kovalainen. Thailändische Fans werden in der GT300-Klasse das Panther Arto Team anfeuern, das einzige thailändische Team.