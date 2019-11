Von: Björn Jahner | 30.11.19

BANGKOK: Am Samstag, 7. Dezember, 16 bis 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, 16 bis 20 Uhr, wird in der tropischen Gartenanlage des Goethe-Instituts Thailand und der Thai-Deutschen Kulturstiftung auch dieses Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt veranstaltet.

An über 40 Ständen können Weihnachtsspezialitäten aus dem deutschsprachigen Raum, wie Stollen und Glühwein, aber auch vietnamesische Sandwiches und mediterranes Essen sowie Geschenkartikel und Naturprodukte entdeckt und genossen werden. Außerdem lädt ein kleiner Flohmarkt zum Stöbern ein. Dieses Jahr steht der Weihnachtsmarkt ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit, sodass die Weihnachtsdekoration des Marktes aus recycelten und recycelbaren Materialien bestehen wird. Für Kinder werden deshalb Bastel-Stationen eingerichtet, an denen ihnen beigebracht wird, wie man vermeintlichen Abfall in schönen Weihnachtsschmuck verwandeln kann. Für musikalische Unterhaltung und weihnachtliche Atmosphäre sorgen eine talentierte Jazzband und ein thailändischer Schulchor, der deutsche Weihnachtsstücke vortragen wird. Eintritt frei. Ort: Goethe-Institut Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon. Infos: Weihnachtsmarkt 2019.