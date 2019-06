Von: Björn Jahner | 23.06.19

PATTAYA: Zum internationalen Weltumwelttag der Vereinten Nationen (UN), der weltweit jedes Jahr am 5. Juni begangen wird, sendete auch Pattaya mit einem großartigen Projekt ein kräftiges Zeichen in die Welt.

Mit dem Ziel, das Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu stärken, initiierte die Abteilung zum Schutz von natürlichen Ressourcen und Umwelt in diesem Jahr eine Kampagne zur Freilassung von Meereslebewesen, bei der sich 400 Hotelbetreiber, Bildungseinrichtungen und Einheimische gemeinsam beteiligten. Insgesamt 15.000 Wolfsbarsche wurden am Strand in Jomtien in die Meeresfluten entlassen, gefolgt von einer kollektiven Strandreinigungsaktion. Die Teilnehmer sammelten somit nicht nur Müll, sondern auch jede Menge Punkte für ihr Karma-Konto.