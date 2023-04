Von: Björn Jahner | 15.04.23

PATTAYA: Von Montag, 17. April bis Mittwoch, 19. April, von 18.00 bis 02.00 Uhr, wird pünktlich zum „Wan Lai Festival“ in Naklua (18. April) und Pattaya (19. April) drei Tage lang das Songkran-Festival „Water Fuse Pattaya“ in Süd-Pattaya veranstaltet.

Dienstag, 17. April: Laxyloxy & Samblack, DJ Mirinda & MC Coga, Urboytj, DJ Tong Apollo & MC Vox.

Laxyloxy & Samblack, DJ Mirinda & MC Coga, Urboytj, DJ Tong Apollo & MC Vox. Mittwoch, 18. April: Palmy, DJ Rieviere & MC Miu, Cocktail, DJ Dear Rerox & MC Sosmile.

Palmy, DJ Rieviere & MC Miu, Cocktail, DJ Dear Rerox & MC Sosmile. Donnerstag, 19. April: Polycat, DJ Space Monkey & MC Pam, Slot Machine, DJ Spoii & MC Lekiize.

Tagestickets sind ab 500 Baht erhältlich. „Water Fuse Pattaya“ findet in der „South Pattaya Plaza“ in der South Pattaya Road statt, direkt hinter der großen 7-Eleven-Filiale in Schiffsarchitektur (Karte). Infos und Tickets bei Waterfusepattaya.