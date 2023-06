Foto: The Nation

TAK: Der Niederschlagsmangel in der nördlichen Provinz Tak hat nun Auswirkungen auf die Wasserfälle, insbesondere auf den größten Wasserfall im Umphang Wildlife Sanctuary.

Um die Auswirkungen der Dürre abzumildern und die Wasserversorgung der Dörfer flussabwärts zu gewährleisten, haben sich die Einheimischen entschlossen, einen Rückhaltedamm an der Tee-Neuk-Pu-Höhle zu errichten, die den Thi-Lor Su-Wasserfall speist. Diese Höhle ist nicht nur die Quelle für den 300 Meter hohen Kalksteinwasserfall, sondern auch eine Wasserquelle für das Dorf Ban Klo Tho.

Der Dorfvorsteher Yuttapol Chiewchan erklärte am Montag (5. Juni 2023), dass die diesjährige Dürre besonders schwerwiegend war. Der Thi-Lor Su-Wasserfall befindet sich im Umphang Wildlife Sanctuary, einem UNESCO-Welterbe, das mit den Thung-Yai-Naresuan- und Huay-Kha-Kaeng-Reservaten sowie den Nationalparks Khlong Lan und Mae Wong verbunden ist. Der Wasserfall ist ein malerischer Fluss, der von Huay Cot Thuot gespeist wird und sich durch die steilen Klippen schlängelt.

In der Region gibt es noch viele weitere Wasserfälle, darunter die Wasserfälle Lor Jor, Rainbow, Pa Charearn und Lor Lei. Die Bewohner der Gegend hoffen, dass der Bau des Rückhaltedamms an der Tee-Neuk-Pu-Höhle dazu beitragen wird, die Wasserversorgung zu sichern und den Thi-Lor Su-Wasserfall sowie andere Wasserfälle in der Region vor den Auswirkungen der anhaltenden Dürre zu schützen.