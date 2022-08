PATTAYA: Noch bis zum 31. August 2022 bietet das Pattaya City Hospital kostenlose Covid-19-Impfungen in der ersten Etage des Einkaufszentrum Royal Garden Plaza an der Beach Road an.

Die Walk-in-Impfungen erfordern keine Anmeldungen und werden jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11.00 bis 15.00 Uhr* durchgeführt.

Zur Auswahl stehen die Covid-19-Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm und Covovax.

Auskünfte werden unter der Rufnummer 038-103.900 erteilt.

(*keine Impfungen montags, dienstags, samstags, sonntags und an Feiertagen)