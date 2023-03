CHIANG RAI: Der Phu-Chi-Fa-Nationalpark in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes wurde nach einem Waldbrand, der sich von Laos aus über die Grenze ausgebreitet hat, für Touristen geschlossen.

Der Leiter des Parks, Witthaya Buaphol, gab am Donnerstag (23. Mrz. 2023) bekannt, dass der Park im Bezirk Thoeng der nördlichen Provinz an der Grenze zu Laos bis auf weiteres für Besucher geschlossen ist.

In der Mitteilung heißt es, dass ein Feuer, das jenseits der Grenze in Laos entstanden war, am Donnerstag um 15.00 Uhr auf einen Gipfel des Phu-Chi-Fa-Gebirges übergegriffen und ein Waldstück auf dem Gipfel verkohlt hatte.

Die Parkbehörden erklärten, dass es unsicher sei, den Park für Touristen zu öffnen, und der Wald Zeit brauche, um sich nach den Brandschäden zu erholen.

Foto: The Nation

Das Phu-Chi-Fa-Gebiet ist nicht das einzige Gebiet in Chiang Rai, das von Bränden betroffen ist, die sich in der vergangenen Woche von Laos aus über die Grenze ausgebreitet haben.

Auf dem Doi-Jorakay-Gipfel kam es am Freitag (24. Mrz. 2023) den dritten Tag in Folge zu Waldbränden. Der Bezirksleiter von Mae Chan, Warayut Komboon, leitet ein Team von rund 120 Beamten, darunter Förster und Forstbeamte, die die Brände in dem bergigen Gebiet bekämpfen. Berichten zufolge wurden in den vergangenen sieben Tagen auf der laotischen Seite der Grenze Brände gelegt, die zu einer starken Luftverschmutzung in Mae Chan und anderen Bezirken von Chiang Rai beigetragen haben.

Am Freitag maßen die Behörden vor Ort 278 Mikrogramm PM2,5, verglichen mit 45 Mikrogramm am Vortag. Der in Thailand geltende Grenzwert für PM2,5 liegt bei 50 Mikrogramm.