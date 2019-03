Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.19

PATTAYA: Itthipol Khunpluem, der ehemalige Bürgermeister von Pattaya, und zwei weitere Kandidaten der Partei Phalang Pracharat haben von drei wenig bekannten Kandidaten der Partei Future Forward eine derbe Wahlschlappe erlitten.

Itthipol stellte sich im Wahlkreis 6, Phansak Ketwattha im Wahlkreis 5 und Poramet Ngampichet in Wahlkreis 7 den Wählern. Alle drei Wahlkreise gingen an Future Forward. Die Familie Khunpluem gilt in der östlichen Küstenregion, insbesondere in der Provinz Chonburi, als die einflussreichste Familie. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hatte Itthipols Bruder Sontaya im Vorjahr zum Berater des Premierministers ernannt. Politische Beobachter glauben, dass Itthipol und seine beiden Kollegen von den Future Forward-Kandidaten geschlagen wurden, weil Itthipol die Anziehungskraft seiner Rivalen unterschätzt hat und mit einer zu großen Selbstzufriedenheit den Wahlkampf führte.