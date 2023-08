Volleyballspiel in USA sorgt für Zuschauerrekord im Frauen-Sport

Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.23

LINCOLN: Der VfL Wolfsburg ist nicht mehr am Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Sportereignis beteiligt.

92.003 Fans kamen am Mittwochabend (Ortszeit) ins Memorial Stadium in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska, um das College-Volleyball-Spiel der Nebraska Huskers gegen Omaha anzuschauen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Der alte Rekord stand bei 91.648 Zuschauern für das Champions-League-Duell zwischen den Fußballerinnen aus Wolfsburg und dem FC Barcelona im Camp Nou im April 2022. Volleyball ist in Nebraska der beliebteste Sport für Schülerinnen in der High School.