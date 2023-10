Foto: The Nation

SUPHANBURI: In Suphanburi in der westlichen Zentralregion von Thailand hat die Polizei einen sechsrädrigen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, der mit Dutzenden von leeren Ölfässern völlig überladen war und nach Aussage der Beamten eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellte.

Die Ladefläche des Lastwagens war vollständig mit leeren 200-Liter-Ölfässern beladen, und an seinem Heck befand sich eine behelfsmäßige Verlängerung, um Dutzende weiterer Fässer zu transportieren.

Polizeioberst Krit Chansawang, stellvertretender Polizeikommandant der Polizei von Suphanburi und zuständig für den Verkehr, entdeckte den Lkw am Donnerstagabend (5. Oktober 2023) auf einer Straße, die in die Provinz Chai Nat führt, und ordnete an, den Lkw abzufangen.

Der Fahrer wurde wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt, das andere Autofahrer und Fußgänger gefährden könnte. Laut der Facebook-Seite der Polizei von Suphanburi wurde ihm eine Geldstrafe auferlegt.

Krit sagte am Freitag (6. Oktober 2023), dass er angeordnet habe, den Lkw abzufangen und den Fahrer zu verhaften, da das Fahrzeug so umgebaut worden sei, dass es auf gefährliche Weise mehr Ladung transportieren könne.

„Der Lkw ist voll beladen und hat hinten eine Erweiterungsbox, die fast so lang ist wie das Fahrzeug“, sagte er.

Der hochrangige Beamte führte fort, dass der Fahrer ihm erzählt habe, dass der Lkw die Ölfässer aus der Provinz Samut Sakhon transportiere und auf dem Weg in die nördliche Provinz Tak sei.

„Ich konnte den Lkw nicht weiterfahren lassen, weil andere Menschen auf der Straße in Gefahr sein könnten“, erklärte Krit.

Er veranlasste den Lkw-Fahrer, seinen Arbeitgeber anzurufen und einen neuen Lkw zu schicken, der die zusätzliche Ladung transportieren konnte. Gegen den Fahrer wurden rechtliche Schritte eingeleitet, fügte er hinzu.

Der Polizeioberst sagte, dass es ihm ein Rätsel sei, wie der Lkw eine so weite Strecke zurücklegen konnte, ohne von den zuständigen Behörden abgefangen zu werden. Er machte dafür die laxe Durchsetzung der Gesetze durch die Verkehrspolizei verantwortlich.

„Es gibt keine Polizeikontrollpunkte, um solche Fahrzeuge zu überprüfen, deshalb werden solche Vergehen begangen“, betonte er.

Krit sagte, dass es seine Politik sei, dass die Polizei von Suphanburi streng gegen Lastwagen vorgeht, die ihre Ladungsgrenzen überschreiten und ihre Ladung in einer Weise transportieren, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte.