Von: Björn Jahner | 18.07.20

Not macht erfinderisch: Eine Ladybar in Pattaya trotzte der Corona-Schließung und wechselte in den Online-Betrieb.

PATTAYA: Die Coronavirus-Krise hat Pattayas Bar-Szene einen schweren Schlag verpasst, von dem sie sich auch fast einen Monat nach ihrer Wiedereröffnung nicht erholt hat. Denn bereits vor dem Ausbruch der Pandemie litt die Branche unter einem Rückgang der Touris­tenzahlen. Corona überlebt haben meistens nur Betriebe mit großer lokal ansässiger Stammkundschaft oder mit Inhabern, die mit Ideenreichtum glänzten, um die Krise zu bewältigen.

Zur zweitgenannten Gruppe gehört eine Ladybar in der Soi Made in Thailand in Zentral-Pattaya, die mit Hilfe ihrer deutschsprachigen Stammkundschaft einen ungewöhnlichen Weg ging, um sich trotz vorübergehender Schließung über Wasser zu halten und Einnahmen zu generieren. Den Stein ins Rollen brachte Sawas Dee, Autor der bekannten „Thailand-Neuling“-Reihe. Er zeigte der Besitzerin seiner Stammkneipe wie man einen YouTube-Kanal einrichtet, um im Netz auf Sendung zu gehen. Seine Idee war so simpel wie genial: Den Barbetrieb einfach virtuell weiterführen! Per Live-Streaming konnten die in ihrer fernen Heimat gestrandeten Stammkunden weiterhin mit den Bargirls flirten und in Form von sogenannten kostenpflichtigen „Super-Chats“ virtuell die Glocke läuten, was der Bar Einnahmen bescherte.

Nachdem am 17. März die Schließung aller Entertainment-Betriebe zur Unterdrückung der Ausbreitung des Coronavirus angeordnet wurde, packte die Chefin der Bar kurzerhand fast ihr gesamtes Personal ein und fuhr mit den Mädels in ihr Heimatdorf aufs Land. Dort ging die „virtuelle Bar“ jeden Abend per Livestream auf Sendung. Unterstützer richteten schließlich einen GoFundMe-Account ein, auf den die „virtuellen Gäste“ Spenden nach dem Crowdfunding-Prinzip für jedes „Ring The Bell“ überweisen konnten. Die Idee zahlte sich aus: Der vorübergehende Umzug der Bar ins Internet ermöglichte der Besitzerin, sowohl die Löhne für alle ihre Mädels als auch die Mietkosten für ihre temporär stillgelegte Bar in Pattaya sowie weitere anfallende Ausgaben zu begleichen.

