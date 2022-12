Foto: The Nation

SAKAEO: Am Mittwoch wurden drei Männer verhaftet, nachdem sie dabei erwischt worden waren, wie sie das Signal der thailändischen Fußballweltmeisterschaft in Kambodscha übertrugen, so die Behörden.

Ein Kambodschaner und zwei Thailänder wurden bei der Razzia in einem Haus in der kambodschanischen Grenzprovinz Banteay Meanchey festgenommen, teilten die kambodschanischen Behörden mit. Die Beamten beschlagnahmten auch Geräte zur Übertragung von Internetsignalen in der Wohnung.

Die Verhaftungen erfolgten, nachdem die FIFA Thailand gewarnt hatte, dass seine Übertragungsrechte wegen der Weitergabe des WM-Signals an andere Länder in der Region entzogen werden könnten. Thailand hat die Übertragungsrechte, die urheberrechtlich geschützt sind, für 1,4 Milliarden Baht erworben.

Die thailändischen Behörden haben ihre kambodschanischen Amtskollegen gebeten, gegen den Schmuggel von Kabelsignalen aus Thailand vorzugehen, insbesondere am Grenzmarkt von Rong Kluea in der Provinz Sa Kaeo, einem Hotspot des Schmuggels.

Nach Angaben von digitalhub.fifa.com haben neun der zehn ASEAN-Länder Übertragungsrechte für die Fußballweltmeisterschaft erworben, nämlich Brunei, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Myanmar, Thailand und Vietnam. Nur Laos ist nicht in der Liste enthalten.