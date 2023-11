Auch am Montag muss im Osten, Süden und in der Zentralregion mit Gewittern gerechnet werden. Foto: Jahner

BANGKOK: Nach Angaben des Meteorologischen Amts werden am Montag (6. November 2023) für 44 Provinzen im Osten, Süden und in der Mitte vereinzelte Gewitter vorhergesagt, mit einer 60-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit in Bangkok.

Hochdruckwetterlagen sorgen im oberen Norden und Nordosten für Morgennebel.

Die vorherrschenden östlichen Winde über Thailand werden vereinzelte Gewitter mit sich bringen.

Über den Golf von Thailand und in der Andamanensee herrschen relativ schwache Winde vor, während der Seegang weniger als 1 Meter beträgt. In Gebieten mit schweren Gewittern kann der Seegang jedoch über 1 Meter betragen, weshalb kleine Schiffe mit Vorsicht navigieren sollten.