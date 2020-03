Koh Larn ist eines der populärsten Ausflugsziele in Pattaya, erstickt jedoch im Müll. Die Stadt Pattaya will dem Abfallproblem jetzt mit einem Verbot von Einwegverpackungen entgegenwirken. Foto: Koh Larn/Facebook

PATTAYA: Die Stadt Pattaya hat eine neue Kampagne gestartet, die auf ein Verbot von Plastiktüten und Schaumstoffbehältern für Speisen auf Koh Larn abzielt.

Pattayas stellvertretender Bürgermeister Manot Nongyai informierte auf einer Pressekonferenz am Freitag über das Verbot und erläuterte, dass die Stadtverwaltung Pattaya eng mit den Restaurant- und Straßenküchenbetreibern sowie Unternehmen auf der Insel zusammenarbeiten würde, um Plastik- und Styroporverpackungen durch kompostierbare Alternativen zu ersetzen mit dem Ziel, die Abfallmenge zu reduzieren.

Den Einbruch der Besucherzahlen im Zuge der Coronavirus-Krise nutzte die Stadt Pattaya in den letzten Wochen dazu, um die jahrelang auf einer offenen Deponie gelagerten Müllberge zur Entsorgung ans Festland zu transportieren, wodurch die Abfallmenge deutlich reduziert wurde. In den nächsten Monaten soll auf Koh Larn zudem eine Müllverbrennungsanlage errichtet werden, um den Unrat dort zu vernichten, wo er produziert wird, kündigte Manot an.