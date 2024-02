Von: Björn Jahner | 14.02.24

BANG SARAY: Sunplay Paradiso by diVino Bangkok, der neue kulinarische Geheimtipp für authentische italienische Küche und erlesene Weine in Bang Saray, bietet am Valentinstag am Mittwoch, 14. Februar exklusive Speisen für Verliebte an.

Hier das Valentinstagsmenü:

Reservieren Sie Ihren Tisch zum Valentinstag:

092-348.5199

Sunplay Paradiso by diVino Bangkok @ Sunplay Asia Bangsaray Complex (Karte), Nr. 2, Moo 6 Soi Tessaban 12 Bangsare Bang Sare, Sattahip District, Chon Buri 20250.

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 bis 22.00 Uhr. Dienstag Ruhetag.

Mehr erfahren Sie unter Paradiso Bangsaray.