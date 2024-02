Von: Björn Jahner | 02.02.24

PATTAYA: Am Valentinstag am Mittwoch, 14. Februar 2024 bietet das Ristorante da Marco in Ost-Pattaya ein spezielles Valentinstagsmenü an:

„Pomegarnate“ – Grenadine Prosecco

Finger-Food

Butter-Toast mit Rindertatar, Bruschetta mit Krabbenfleisch, Melone mit Parmaschinken

Gebratene Garnele mit griechischem Joghurt, Minze, Knoblauchdip, marinierter Lachs, Remouladensauce, Apfel-Nuss-Salat auf knuspriger Brioche

Caponetti aus Poschiavo mit Salami

(fluffige Spinatgnocchi mit Parmesan, schwarzem Pfeffer, Butter und Salbei)

Marcos Ravioli

Geeister Hendrix Gin mit Gurke und Tonic

Wagyu (Marble 5) Ribeye-Rindfleisch mit Rucola, Parmesan und Balsamico-Essig

Schweinefilet-Wellington mit Beerensoße

Schokoladen-Trilogie

Menüpreis:

1.650 Baht/ Person

Apero um 19.00 Uhr

Reservierung:

082 206 0525

Ristorante da Marco, Toongklom-Talman 12 Mueang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150 (Karte).

Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 17.00 bis 23.00 Uhr. Montag Ruhetag.