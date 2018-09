USA präsentieren B-52-Bomber bei Flugschau in Tschechien

Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.18

OSTRAVA (dpa) - Der schwerste Langstreckenbomber der US-Luftwaffe, die Boeing B-52 Stratofortress, ist am Donnerstag im tschechischen Ostrava (Ostrau) gelandet. Dort werden an diesem Wochenende (15. und 16. September) die Nato-Tage abgehalten, eine der größten militärischen Leistungsschauen in Europa. Ehrengastland sind in diesem Jahr die USA. Der Nato-Partner zeigt unter anderem ein Tankflugzeug vom Typ KC-135, ein Militärtransportflugzeug Boeing C-17 Globemaster und zwei F-16-Kampfjets.

Zu den Nato-Tagen, die es seit 2001 gibt, werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 100.000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Das Programm steht im Zeichen der Proklamation der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei von Österreich-Ungarn vor 100 Jahren.

Beteiligt sind die Luftwaffen aus 20 Staaten, darunter Schweden, Polen, Spanien, der Slowakei, Belgien, Kroatien, Großbritannien und Frankreich. Der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall-Landsysteme präsentiert seinen Schützenpanzer Lynx. Hintergrund ist, dass Tschechien erwägt, seine alternde Flotte aus BVP-2-Schützenpanzern der 1980er Jahren durch ein aktuelles Modell zu ersetzen.

Tschechien trat 1999 gemeinsam mit Polen und Ungarn der westlichen Militärallianz bei.