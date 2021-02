Von: Redaktion (dpa) | 22.02.21

WASHINGTON: Die US-Regierung will auf den massiven Hackerangriff auf Regierungseinrichtungen und Firmen, hinter dem amerikanische Sicherheitsbehörden Russland vermuten, mit verschiedenen Maßnahmen reagieren. «Es werden nicht einfach Sanktionen sein», sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Sender CBS News. «Wir werden sicherstellen, dass Russland versteht, wo die Vereinigten Staaten die Grenze für diese Art von Aktivitäten ziehen», sagte Sullivan. Dafür sei eine umfassendere Reihe an Maßnahmen nötig.

Im Dezember war bekannt geworden, dass Hacker in die Systeme verschiedener Ministerien, Bundesbehörden, aber auch Unternehmen eingedrungen waren. Die Angreifer hatten sich Zugang zu den Netzen über vielerorts genutzte Wartungssoftware der Firma SolarWinds verschafft und waren über Monate unentdeckt geblieben. Der Fall ist ein peinlicher Rückschlag für amerikanische Sicherheitsdienste. Die neue US-Regierung steht nach eigenen Angaben noch am Anfang bei der Untersuchung des Angriffs.