US-KÃ¼nstler setzt pinkfarbene Wolkenkratzer-Skulptur an Central Park

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23

Passanten an der Skulptur «Parabolic Light» von US-Künstler Fred Eversley am Südosteingang des Central Parks in New York. Foto: Christina Horsten/dpa

NEW YORK: Der US-Künstler Fred Eversley (82) hat eine pinkfarbene Wolkenkratzer-Skulptur an den New Yorker Central Park gesetzt. Die rund vier Meter hohe zylindrische Skulptur aus pinkgefärbtem, leicht durchsichtigen Kunststoff soll bis August 2024 am Südosteingang des berühmten Parks in Manhattan zu sehen sein, teilte der Public Art Fund mit, der sich um Kunst im öffentlichen Raum in der Millionenmetropole kümmert.

Mit dem Werk gehe es ihm «komplett um Energie», sagte der 1941 in New York geborene Eversley. Durch die Skulptur hindurch können Besucher Teile des Central Parks, aber auch Teile der Hochhäuser von Manhattan wie durch eine Art rosarote und leicht verzerrte Brille sehen. Aus einer bestimmten Perspektive fügt sich das Werk aber auch wie ein eigenständiger pinkfarbener Wolkenkratzer in das Häusermeer ein.