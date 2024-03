Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

SRI RACHA: Schwere Regenfälle haben in Sri Racha, nur wenige Kilometer nördlich von Pattaya, zu weitreichenden Überschwemmungen geführt. Viele Straßen wurden unpassierbar, und Autos sowie Motorräder sind im Wasser gefangen.

Stundenlanger Starkregen in Chonburi hat in Sri Racha an mehreren Stellen zu schweren Überschwemmungen geführt. Motorräder können die überfluteten Gebiete nicht passieren, und in tiefer gelegenen Bereichen sind Autos fast komplett unter Wasser.

Mittwoch früh abends berichteten Reporter, dass nach 1-2 Stunden kontinuierlichen Regenfalls in der Gegend von Sri Racha, Chonburi, mehrere Überschwemmungen auftraten. Besonders betroffen war die Kreuzung unter der Nong Yai Bu Bridge, Nong Kho, Sri Racha, Moo 9, Tambon Nong Kham, wo das Wasser fast einen Meter hoch stand. Kleine Fahrzeuge und Motorräder konnten nicht durchfahren, und an den Straßenrändern waren mehrere Motorräder zu sehen, die im Wasser gestrandet und ausgegangen waren und durch die Wassermassen geschoben werden mussten. Zudem führten die Überschwemmungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit vielen Staus.

Straßen unter Wasser: Ein Kampf um Fortbewegung

In der Gegend von Pinthong, Mab Yang Phon, Tambon Nong Kham, Sri Racha, Chonburi, hat der ununterbrochene Regen dazu geführt, dass die Straßen fast vollständig überschwemmt wurden. Vor dem Supalai Park Ville Village, Moo 1, Tambon Nong Kham, eine tiefer gelegene Gegend, stand das Wasser auf den Straßen, was die Bewegung extrem erschwerte. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Situation nach dem Ende des Regens schließlich normalisieren wird.

Wie DER FARANG gestern berichtete, hat das Meteorologische Department eine dringende Wetterwarnung für den kommenden Tag herausgegeben. In 35 Provinzen, einschließlich Bangkok, sind starke Gewitter, heftige Windböen und gelegentlicher Hagel vorhergesagt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für die Bevölkerung, sich auf weitere Unwetter einzustellen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Überschwemmungen sind in Thailand, besonders in der Regenzeit, keine Seltenheit. Sie können beträchtliche Schäden an Infrastruktur und Eigentum verursachen. Forschungen zeigen, dass die Verbesserung der städtischen Infrastruktur, wie verbesserte Entwässerungssysteme, wesentlich zur Verringerung der Überschwemmungsrisiken beitragen kann.