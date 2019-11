Von: Gregor Tholl (dpa) | 12.11.19

DUISBURG/ESSEN/BERLIN (dpa) - Die meisten Weihnachtsmärkte machen erst Ende November auf. Doch in manchen Städten im deutschsprachigen Raum geht es dieses Jahr so früh los wie noch nie. Was ist da los?

​

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)