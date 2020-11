Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.20

BANGKOK: Die Popularität Bangkoks unter den in der Stadt lebenden Expats ist laut einer neuen Umfrage stark zurückgegangen. Der „Expat Insider: The Best & Worst Cities for Expats in 2020" von InterNations listet die thailändische Hauptstadt unter 66 Städten weltweit auf Platz 30, gegenüber Rang 20 in 2019 und den Plätzen 5 und 8 in den Jahren 2017 und 2018.

Für die Umfrage stellten mehr als 15.000 Ausländer, die 173 Nationalitäten repräsentieren und in 181 Ländern oder Territorien leben, Informationen zu verschiedenen Aspekten des Expat-Lebens zur Verfügung, wie z. B: Qualität des städtischen Lebens, Eingewöhnung, städtisches Arbeitsleben, Finanzen und Wohnen sowie lokale Lebenshaltungskosten. Die Daten wurden im März 2020 erhoben.

Bangkok schnitt im Index Quality of Urban Living (53. Platz) besonders schlecht ab und belegte weltweit den letzten Platz für seine Umwelt (66. Platz), wobei 64 Prozent der Expats mit diesem Faktor unzufrieden waren (gegenüber 21 Prozent weltweit). Ein Deutscher sagte: „In Bangkok gibt es eine schreckliche Luftverschmutzung und einen Mangel an Grünflächen". Die Expats sind auch mit der politischen Stabilität unzufrieden - nur 26 Prozent bewerten diesen Faktor positiv (gegenüber 61 Prozent weltweit). Die Metropole schneidet im Index Urban Work Life (50. Platz) nicht viel besser ab: Expats sind unzufrieden mit ihren lokalen Karrierechancen (49 Prozent unzufrieden gegenüber 34 Prozent weltweit) und dem Zustand der lokalen Wirtschaft (33 Prozent unzufrieden gegenüber 18 Prozent weltweit). Dies wird durch leicht überdurchschnittliche Ergebnisse im Index Getting Settled (28. Platz) aufgewogen, wobei 75 Prozent der Expats angeben, dass die Einheimischen freundlich sind (gegenüber 68 Prozent weltweit). 72 Prozent sind mit ihrem sozialen Leben in Bangkok zufrieden (im Vergleich zu 59 Prozent weltweit).

Mehr als zwei von drei Expats (67 Prozent) sind der Meinung, dass ihr verfügbares Haushaltseinkommen mehr als genug ist, um für alles, was sie brauchen, aufzukommen (gegenüber 51 Prozent weltweit). Ein US-amerikanischer Expat schätzt, dass das Leben als Expat in Bangkok „weniger stressig ist als das Leben in den USA, mit etwa einem Drittel weniger Kosten für eine gute Lebensqualität". Darüber hinaus gaben 88 Prozent der Befragten an, dass es einfach ist, in der thailändischen Hauptstadt eine Wohnung zu finden (im Vergleich zu 55 Prozent weltweit), während drei von fünf Expats in Bangkok (60 Prozent) zustimmten, dass Wohnraum in ihrer Stadt generell erschwinglich ist (im Vergleich zu 41 Prozent weltweit). In Südostasien rangierten Singapur (5.), Kuala Lumpur (8.) und Ho-Chi-Minh-City (19.) höher als Bangkok. Valencia (1.), Alicante, Lissabon, Panama-Stadt, Singapur, Málaga, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Madrid und Abu Dhabi (10.) wurden als die zehn Städte mit den besten Lebensbedingungen für Expats im Jahr 2020 eingestuft.