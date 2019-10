Überschwemmungen in Chiang Mai und Prachuap

Mehrere Landesteile wurden am Montag von heftigen Regenfällen aufgesucht. Foto: epa/Narong Sangnak

THAILAND: Stundenlanger Starkregen hat am Montag im Norden in der Provinz Chiang Mai und im Süden in der Provinz Prachuap Khiri Khan zu massiven Überschwemmungen geführt.

Hochwassergefährdete Straßen waren in Chiang Mai für kleine Fahrzeuge unpassierbar. Unter Wasser stand eine Highway-Unterführung, in der zahlreiche kleine Fahrzeuge steckenblieben. Thanawut Panchaporn-udomlarp, Direktor des Northern Meteorological Centre in Chiang Mai, sagte weitere heftige Niederschläge und Gewitter für Dienstag voraus. Zudem sollen die Temperaturen um 2 bis 3 Grad fallen.

In Prachuap Khiri Khan stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch auf städtischen Straßen. Einheimische beklagten sich, das Wasser sei schwarz und schmutzig und rieche abscheulich. Offenbar seien die Abwasserkanäle nicht gereinigt worden. Zudem verstopften Müll und Baumaterial die Abwasserrohre und machten die Straßen anfällig für Überschwemmungen.