Überdurchschnittlich viel Regen

Von: Björn Jahner | 27.05.18

BANGKOK: Thailand könnte in dieser Regensaison 10 Prozent mehr Niederschläge als in den Vorjahren erfahren, informiert das Thai Meteorological Department (TMD).

Besonders heftige Regengüsse werden für die Küstenprovinzen der Andamanensee wie Ranong, Krabi und Phang-nga sowie für die Ostküste wie Chanthaburi und Trat vorausgesagt. Gemäß TMD-Generaldirektor Wanchai Sakudomchai soll es in diesem Jahr überdurchschnittlich viel regnen, so muss sich die Bevölkerung bereits in diesem Monat sowie besonders auch im September und Oktober auf sintflutartige Regenfälle einstellen.