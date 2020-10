PATTAYA: Die Touristenmetropole will über das neue Spezial-Touristenvisum-System ausländische Urlauber nach Pattaya bringen und über die Einführung des „Pattaya-Modells" die lokale Wirtschaft ankurbeln. Man werde sich darauf konzentrieren, chinesische und russische Touristen für das neue Langzeit-Visum zu gewinnen, sagte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem.

Letztes Jahr besuchten drei Millionen chinesische Touristen Pattaya, gefolgt von russischen Touristen mit 1,1 Millionen. Die jetzt anvisierten Urlauber sollen aus Städten in Russland und China kommen, in denen das Risiko der Verbreitung des Coronavirus als gering eingeschätzt wird. Der Bürgermeister erwähnte St. Petersburg in Russland sowie Guangzhou, Shanghai und Shenzhen in China.

Neben der Unterbringung von Touristen mit dem Spezialvisum plant der Bürgermeister auch die Unterbringung anderer Reisender, deren Einreise vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration genehmigt wird.

Zur Planung des „Pattaya-Modells“ soll ein Komitee gebildet werden. Dem Ausschuss sollen nach Angaben von Sonthaya sowohl lokale Beamte als auch Vertreter des Tourismussektors wie der Eastern Thai Hotels Association und der Chonburi Tourist Attraction Association angehören. Zudem hofft der Bürgermeister, dass der Flughafen U-Tapao für Direktflüge mit STV-Touristen geöffnet wird.