Foto: Thairath

BANGKOK: Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) will in zwei Wochen über eine Verlängerung des Ausnahmezustands im Land entscheiden.

Generalsekretär Somsak Roongsita sagte der „Bangkok Post“, dass die Entscheidung über eine Verlängerung von der Anzahl der Personen abhänge, bei denen in den kommenden Tagen und Wochen Covid-19 festgestellt werde. Der Ausnahmezustand habe den Geschäftsaktivitäten geschadet, räumte General Somsak ein und fügte hinzu, er sei sich bewusst, dass sich viele Menschen dem Befehl widersetzt hätten, indem sie sich nachts zum geselligen Beisammensein und zum Glücksspiel versammelt hätten, wodurch die Gefahr einer Verbreitung des Virus bestehe.

Das Dekret, das Ende März in Kraft trat, als Thailand mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen hatte, blieb in Kraft, nachdem das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am 27. April beschlossen hatte, es noch einen weiteren Monat lang durchzusetzen. Zu den Beschränkungen gehören eine sechsstündige Ausgangssperre in der Nacht von 22 bis 4 Uhr, Geschäftsschließungen und ein Verbot großer öffentlicher Versammlungen, um einen Anstieg der Covid-19-Fälle zu verhindern.