Foto: National News Bureau Of Thailand

RAYONG: Die Führungskräfte des internationalen Flughafens U-Tapao–Rayong–Pattaya in der Provinz Rayong haben zwei Flughäfen in Japan besucht, um sich über die Praktiken und die Entwicklung von Richtlinien für den thailändischen Flughafen zu informieren.

Keeree Kanjanapas, Executive Chairman der U-Tapao International Aviation Company Limited (UTA), und leitende Angestellte besuchten den Narita International Airport und den Haneda International Airport in Japan. Die Delegierten besuchten zwischen dem 15. und 16. Februar 2023 zunächst den Narita International Airport und wurden von Akihiko Tamura, President & CEO der Narita International Airport Corporation, und dem Executive Director des Flughafens, Hideharu Miyamoto, begrüßt. Die thailändischen Führungskräfte nahmen an einem Rundgang durch die Flughafenanlagen teil und sammelten Informationen über Anlagensysteme wie die Wartung und die neueste Gesichtserkennungstechnologie. Außerdem besuchten sie das NEC Future Creation Hub des Flughafens, ein Zentrum zur Förderung von Innovationen in der Geschäfts- und Reisebranche innerhalb des Flughafens.

Am 17. Februar 2023 fuhren die thailändischen Delegierten zum internationalen Flughafen Haneda, um die Innovation City zu besuchen, eine Stadt, die auf dem Konzept der Verschmelzung von Handel und Wirtschaft basiert. Die Gruppe besuchte auch den Airport Garden, eine lebendige Erholungszone für Passagiere mit Spas, Hotels, Geschäften und Transportsystemen, die direkt mit dem Flughafen verbunden sind.

Der internationale Flughafen Narita ist der wichtigste Flughafen Japans und der drittgrößte der Welt. Er ist auch der wichtigste Flughafen, der als Drehkreuz für Flüge zwischen Asien und Amerika dient. Der Flughafen wurde von Flughafennutzern auf Platz 4 der Top 10 Flughäfen der Welt im Jahr 2022 gewählt und von führenden Luftfahrtorganisationen mit 4 Sternen für seine Einrichtungen, Sauberkeit, Sicherheit, Einreise und Dienstleistungen bewertet.

Diese Flughafenbesuche boten den thailändischen Flughafenverantwortlichen Informationen zur Erstellung von Richtlinien und Best Practices für den U-Tapao International Airport und dienen als Beispiele für die Verbesserung des Managements auf anderen internationalen Flughäfen des Landes.