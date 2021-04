Turner Toba und Klessing überzeugen zum EM-Einstand

BASEL: Andreas Toba und Nick Klessing haben zum Auftakt der Männer-Wettbewerbe bei den Turn-Europameisterschaften in Basel überzeugt. Der deutsche Mehrkampf-Meister Toba aus Hannover glänzte am Reck mit 14,433 Punkten als Bester der ersten Qualifikationsgruppe und hat sehr gute Aussichten auf das Erreichen des Finals am Wochenende. Gleiches gilt für den Hallenser Klessing, der mit 14,500 Punkten vor den anschließend folgenden zwei Subdivisionen die höchste Wertung an den Ringen bekam.

«Es war einfach geil, endlich wieder einen Wettkampf zu turnen», sagte Toba, der durch seinen Einsatz bei den Olympischen Spielen 2016 als «Hero de Janeiro» bekannt geworden ist. Damals hatte der 30-Jährige trotz eines zuvor erlittenen Kreuzbandrisses am Pauschenpferd geturnte und so der Mannschaft den Weg zu Platz sieben geebnet. Das Reck-Finale in Basel findet am Sonntag statt.

Wie Toba, der nur an vier Geräten antritt, bestreitet auch Klessing in Basel keinen Mehrkampf und konzentrierte sich ganz auf seinen Ringe-Vortrag. «Das war schon eine Top-Übung», befand der WM-Achte an den Ringen von 2019. Im Finale am Samstag wolle er so gut wie möglich performen. «Wenn man mich nach meinem Wunsch fragt, will ich ganz oben stehen. Mal sehen, was dabei herauskommt», sagte der 23-Jährige.

Die EM-Neulinge Karim Rida (Berlin) und Glenn Trebing (Hannover) schlugen sich achtbar. Der 21-jährige Rida schaffte am Boden mit 13,950 Punkten seinen Tageshöchstwert und belegte dort nach dem ersten Umlauf Platz vier. Der gleichaltrige Trebing turnte am Barren mit 13,725 Punkte seine wertvollste Übung.