Von: Björn Jahner | 02.05.19

PATTAYA: Die für lange Zeit stark beschädigte Treppe an der Naklua Bridge, die zur Bucht am alten Fischereihafen hinunterführt, wurde komplett renoviert und kann jetzt wieder gefahrlos genutzt werden.

Pattayas Vizebürgermeister Banlue Kullavanijaya trug die Reparaturkosten sogar aus der eigenen Tasche, nachdem es an dem maroden Bauwerk immer wieder zu Unfällen kam. Gemäß Banlue hätte die Budgetbeantragung auf offiziellem Wege ohnehin viel zu viel Zeit in Anspruch genommen. Die Treppe ist jetzt auch mit einer Rampe ausgestattet. Dennoch sollten Rollifahrer sie ausschließlich nur nur in Begleitung einer Hilfsperson benutzen. Vom Ufer hat man einen schönen Ausblick auf die Bucht, die Fischerboote und das Meer.