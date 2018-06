Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

THAILAND: Der japanische Autobauer Toyota errichtet bis Anfang 2020 in Chachoengsao ein Werk zur Herstellung von Batterien für Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Das Unternehmen plant nicht die reine Produktion an sich, denn wichtige Batteriekomponenten sollen außerhalb von Thailand beschafft werden. Lediglich die Montage wird innerhalb des Landes stattfinden. Die Japaner rechnen aufgrund von Steuervergünstigen mit einem deutlichen Anstieg bei der Anzahl an E-Fahrzeugen in Thailand. Toyota will bis zum Jahr 2030 die Hälfte seines globalen Absatzes mit elektrifizierten Fahrzeugen bestreiten und rechnet bis dahin mit einem weltweiten Jahresabsatz von 5,5 Millionen elektrifizierten Fahrzeugen, davon 4,5 Millionen mit Vollhybrid- bzw. Plug-in-Hybridantrieben sowie rund eine Million rein elektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge.