Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.18

BANGKOK/PATTAYA: Die staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) hat den sechsmonatigen Test eines Sonderzuges von Bangkok nach Pattaya beendet und den klimatisierten Zug in ihren regulären Fahrplan aufgenommen.

Laut der SRT war der Test ein Erfolg, die nur zu Samstag und Sonntag verkehrenden Züge waren bis zu 90 Prozent ausgebucht. Das brachte der Eisenbahngesellschaft im Monat Einnahmen in Höhe von fast einer Million Baht. Den Sonderzug nutzen sowohl thailändische als auch ausländische Touristen für einen kurzen Aufenthalt an der Ostküste, auch mit einer Übernachtung. Der Zug verlässt den Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong um 6.45 Uhr, Ankunft in Pattaya ist um 9.13 Uhr und Endstation Plutaluang in Sattahip um 9.50 Uhr. Zurück geht es um 15.50 Uhr ab Plutaluang, in Pattaya hält der Zug um 16.26 Uhr, und in Bangkok kommt er um 18.25 Uhr an. Weitere Haltestellen sind Chachoengsao, Sri Racha, Pattayas Floating Market und Nong Nooch Tropical Garden. Das Ticket für eine Fahrt von Bangkok nach Plutalung kostet 170 Baht. An allen Bahnhöfen stehen nach Angaben der SRT Verkehrsmittel wie Baht-Busse und Motorradtaxis bereit für Fahrten in die Innenstadt und zu touristischen Attraktionen.