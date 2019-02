Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.19

BANGKOK: 3,72 Millionen ausländische Touristen urlaubten im Januar im Königreich, im Jahresvergleich ein Plus von 4,91 Prozent

Das berichtet das Tourismusministerium. Im Dezember hatte es einen Anstieg von 7,7 Prozent gegeben. Ausländer gaben im letzten Monat 196 Milliarden Baht aus, ein Zuwachs von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nationenliste führten einmal mehr die Chinesen an; es wurden im Jahresvergleich 10,29 Prozent mehr Urlauber aus der Volksrepublik registriert. Damit ist der nach dem Schiffsunglück von Juli letzten Jahres, bei dem 47 Chinesen ums Leben kamen, verzeichnete Rückgang gestoppt. Die Chinesen kommen in hoher Zahl wieder ins Königreich, der Touristenboom hält an. Die Einnahmen aus dem Tourismus mit Ausländern machen etwa zwölf Prozent des thailändischen Bruttoinlandsproduktes aus.