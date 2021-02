Touristenansturm in den östlichen Provinzen

Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.21

PATTAYA/TRAT: Urlauber strömen an diesem langen Feiertagswochenende zu den Inseln in den östlichen Provinzen, nachdem die Regierung die Beschränkungen dort weiter gelockert hat. Fast 10.000 Besucher wurden allein am Freitag auf der Pattaya vorgelagerten Insel Larn gezählt.

Am Freitag, dem buddhistischen Makha-Bucha-Tag, staute sich der Verkehr in Pattaya City. Am Fähranleger im Hafen Bali Hai standen thailändische Touristen Schlange. Sie konnten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und Covid-19-Kontrollen zur Koh Larn übersetzen. Urlauber mussten ihre Körpertemperatur messen lassen, einen GNasen-Mund-Schutz tragen und Abstand halten. Restaurants in Pattaya meldeten erstmals wieder hohe Einnahmen.

An einem Ticketschalter für den Fährverkehr nach Koh Kood in Trat standen am Freitagmorgen über 300 Touristen, um ihre im Voraus gebuchten Tickets für die erste Fähre, die um 10 Uhr startete, zu erhalten. Weitere nahezu 400 Touristen warteten am Ticketschalter auf die zweite Fähre des Tages um 13 Uhr. Um 15 Uhr wurde ein zusätzlicher Fährdienst eingerichtet, um die steigende Zahl von Passagieren zur Insel zu bringen. Insgesamt 1.200 Touristen setzten am Freitag mit den Fähren nach Koh Kood über. Weitere reisten mit Schnellbooten. Laut Prawut Ramphai, dem Besitzer des Sea Far Resorts auf Koh Kood, sind an diesem Wochenende auf der Insel die Zimmer zu 90 Prozent ausgebucht.

Koh Chang sollen etwa 15.000 Touristen besuchen.