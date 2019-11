Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.19

THAILAND: Die Zeitung „Prachachat“ berichtet über das wachsende Problem, dass ausländische Touristen vor ihrer Abreise ihre Krankenhausrechnung nicht bezahlen.

Zitiert wird der Direktor eines Hospitals auf Phuket, wonach 50 Prozent der Rechnungen nicht beglichen werden. Bemühungen der Hospitäler, an das Geld durch Verwandte der Urlauber oder Botschaften zu gelangen, haben sich als hoffnungslos erwiesen. Von Oktober 2018 bis September 2019 blieben laut „Prachachat“ Rechnungen in Höhe von 448 Millionen Baht unbezahlt. Das Vachira-Krankenhaus, das größte in Phuket, behandelte im letzten Jahr 9.000 Ausländer. Die meisten von ihnen waren Russen, Chinesen und Franzosen, berichtete Krankenhausdirektor Dr. Chalermpong Sukhonthaphon. Und die Hälfte aller Patienten hätten ihre Rechnungen nicht bezahlt. Behandelt wurden Ausländer vornehmlich wegen beim Wassersport erlittenen Verletzungen, Motorradunfällen und Angriffen von Tieren. Auch Japan und Südkorea haben durch den zunehmenden Tourismus Probleme. Deshalb hat Südkorea kürzlich eine obligatorische Versicherung für Besucher eingeführt, die länger als sechs Monate im Land bleiben.