Written by: Redaktion DER FARANG | 17/10/2018

KANCHANABURI: In einer dramatischen Rettungsaktion wurde am Mittwoch ein verletzter thailändischer Tourist vom Grund einer Schlucht im Nationalpark Khao Laem geborgen.

Soldaten aus dem Surasi-Militärlager in Kanchanaburi trugen ihn auf einer Trage durch den Wald zu einem Helikopter, der zwei Kilometer entfernt wartete, um den Mann ins Krankenhaus Sangkhla Buri zu bringen. Der 46-jährige verbrachte zwei Nächte in der Schlucht, nachdem er am Montag nahe dem Wasserfall Roi Wa von einem Hügel zwölf Meter in die Tiefe gefallen war. Helfer fanden ihn schnell, aber schlechtes Wetter machte alle Versuche zunichte, ihn zu retten. Ein Sprecher des Rettungsteams hatte am Mittwochmorgen erklärt, sie warteten "auf das Wetter“, da Nebel und Regen immer noch die Sicht behindern und die Operation gefährden würden. Ein Begleiter sagte, der Tourist habe ein gebrochenes rechtes Bein und eine Schwellung am Kopf. Mindestens 60 Retter und Soldaten waren an der Operation beteiligt.