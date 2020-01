Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Wenn der Ausbruch des Coronavirus bis März andauert, könnte dies die Tourismusbranche zwischen 80 und 100 Milliarden Baht oder dem Land zwischen 0,5 und 0,7 Prozentpunkten des Bruttoinlandsprodukts kosten.

Thanawat Phonvichai, Präsident der Universität der thailändischen Handelskammer, fügte hinzu. seine Schätzung über den Verlust beruhe auf der Zahl der chinesischen Ankünfte in Thailand von rund einer Million pro Monat mit Ausgaben von ungefähr 50.000 Baht pro Kopf. Die Infektion hat bereits zu einem merklichen Rückgang chinesischer Urlauber geführt, da China Gruppenreisen in andere Länder verboten hat. Dies wird Fluggesellschaften, Hotels, Restaurants und den Verkauf von Souvenirs stark treffen. Auch wegen anderer negativer Faktoren wird das thailändische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nach Angaben des Präsidenten um weniger als 2,5 Prozent wachsen. Der Präsident von Thai Airways International (THAI), Sumeth Damrongchaitham, teilte mit, der Coronavirus-Ausbruch beeinträchtige kaum den THAI-Betrieb, da die Fluggesellschaft nur wenige Strecken nach China betreibe.