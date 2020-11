Von: Redaktion DER FARANG | 19.11.20

BANGKOK: Führende Akademiker fordern die Regierung auf, der Tourismusindustrie zu helfen, bevor es zu spät ist.

Kiriya Kulkolkran von der Wirtschaftsfakultät der Thammasat-Universität wies in ihrer Rede bei einer von der Foundation for Labour and Employment Promotion organisierten Veranstaltung auf den 80-prozentigen Rückgang des internationalen Tourismus als Folge des Covid-19-Ausbruchs hin. Eine Umfrage zeige, dass die Beschäftigten in der Branche über die Anhäufung von Schulden besorgt und äußerst besorgt über ihre Zukunft seien. Der Rückgang des internationalen Tourismus könnte bis zu drei Jahre anhalten und nicht nur die Tourismusunternehmen, sondern die gesamte Versorgungskette sowie neue Hochschulabsolventen und diejenigen, die ihren ersten Arbeitsplatz suchen, in Mitleidenschaft ziehen.

Bovorn Subsing vom Sozialforschungsinstitut der Chulalongkorn-Universität ergänzte, die Löhne der Beschäftigten im Tourismussektor seien um 60 Prozent gesunken, während sie weiterhin mit den gleichen oder höheren Lebenshaltungskosten konfrontiert seien. Das Ergebnis: Die meisten seien verschuldet.

Die Inseln Phuket und Samui sowie die anderen touristischen Inseln stehen vor einem besonderen Problem, da sie hauptsächlich auf den internationalen Tourismusmarkt ausgerichtet sind. Der Inlandstourismus, der im Juli wieder angekurbelt wurde, als die lokalen Fluggesellschaften wieder starten durften, hat die beliebten Touristeninseln größtenteils gemieden.

Ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Hotels in Phuket sprach sich vor dem Forum für eine mögliche Zuzahlungsregelung für Hotelangestellte aus. Die meisten Hotelbetreiber zahlten ihren Angestellten 62 bis 75 Prozent ihres normalen Gehalts, was etwa 8.000 bis 9.000 Baht pro Person ausmache und nicht ausreiche, um die Ausgaben zu decken.