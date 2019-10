Tour de France in Khao Lak

Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.19

Ein Radsportspektakel der Sonderklasse wird in Khao Lak ausgetragen. Foto: The Thaiger

PHANG-NGA: „L’Étape by Le Tour De France“ ist ein Radrennen, das auf Hobby-Radfahrer zielt. Es wird am Sonntag, 27. Oktober, in Khao Lak in der Provinz Phang-nga mit Rennen über 159 und 70 Kilometer veranstaltet.

Zusätzlich gibt es Aktivitäten und eine Expo, einschließlich eines reisenden Tour-de-France-Museums. „L'Étape by Le Tour De France“ ist eine der beliebtesten Veranstaltungen der Tour de France und wurde bisher in elf Ländern auf fünf Kontinenten durchgeführt. „L’Étape du Tour“ begann 1993 in Frankreich und dehnte sich auf die USA, Australien, Großbritannien, Südkorea, Kolumbien, Brasilien und andere Länder aus. Thailand ist das erste Land in der ASEAN-Region, das einheimischen und internationalen Radfahrern die Möglichkeit bietet, eine anspruchsvolle und landschaftlich reizvolle Fahrt auf einem Kurs zu unternehmen, der mit dem weltweit beliebtesten Radrennen, der Tour de France, vergleichbar ist.