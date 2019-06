Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

BANGKOK: Nach dem geteilten 21.

Platz bei den US Open in Pebble Beach hat Golfstar Tiger Woods eine Auszeit vom Sport genommen. Er flog mit seiner Familie nach Bangkok. Dort wurde der 15-fache Major Champion mit seiner Freundin Erica Herman und den Kindern Sam und Charlie gesehen. Die ganze Familie trug gelbe Hemden, während Tiger seine ikonische Sonnenbrille aufsetzte und einen Rucksack trug. Offenbar will Woods mit der Familie in Thailand einen kurzen Urlaub verbringen. Nachdem Woods am vergangenen Sonntag seine letzte Runde beendet hatte, sagte er Reportern, dass sie ihn möglicherweise eine Weile nicht mehr auf einem Golfplatz sehen würden: „Ich denke, ich nehme mir ein bisschen Zeit für die Familie.“.