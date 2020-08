Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.20

Eine Mutter checkt mit ihrem Kind per QR-Code-Scan auf der Thai-Chana-Plattform ein, bevor sie das Einkaufszentrum The Emporium betritt. Foto: The Emporium

BANGKOK: The Mall Group, Betreiber der Shopping Mall The Emporium, will im nächsten Jahr Milliarden Baht für ein Facelifting des Einkaufszentrums ausgeben.

Onthira Bharksuwana, stellvertretende Geschäftsführerin für die Vermietung von Geschäftsflächen des Emporium- und EmQuartier-Komplexes, kündigte an, ihr Unternehmen werde in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres mit der Renovierung beginnen. Sie wird in vier Phasen unterteilt sein, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden. „Dies ist die erste große Renovierung des Emporiums seit fünf Jahren. Alle 250 Geschäfte werden umgestaltet, um dem neuen Lebensstil der Kunden nach Ausbruch von Covid-19 zu entsprechen", sagte Onthira. Das Konzept sehe ein Luxuskaufhaus vor.