Thailands Traum von WM-Teilnahme beendet

Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.21

BANGKOK: Thailands Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist zu Ende gegangen, nachdem die Kriegselefanten mit 1:3 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate verloren.

Das Eebnis in Dubai bedeutet, dass Thailand nicht unter den ersten beiden der Gruppe G der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde landen kann. Die acht Gruppensieger und die vier besten Zweitplatzierten ziehen in die dritte und letzte Qualifikationsrunde des Kontinents für Katar 2022 ein. Vietnam, das Indonesien mit 4:0 besiegte, hat 14 Punkte und liegt damit zwei Punkte vor den Vereinigten Arabischen Emiraten. Thailand und Malaysia haben jeweils neun Punkte. Thailand beendet seine Spiele in der Gruppe G mit einem bedeutungslosen Match gegen Malaysia am 15. Juni.