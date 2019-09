Thailands Team liegt an der Spitze

BANGKOK: Mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit hat Supachok Sarachat zum überzeugenden 3:0-Erfolg Thailands gegen Indonesien in der zweiten Qualifikation der Asien-Zone-Gruppe G der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar beigetragen.

Der Sieg im fast leeren Stadion Gelora Bung Karno mit 80.000 Sitzplätzen in Jakarta brachte die thailändische Nationalelf an die Spitze der Gruppenwertung. Neben Supachok, der den Indonesiern mit Vorstößen auf der linken Seite die größten Probleme bereitete, überzeugten vor allem Ekanit Panya und Supachai Chaided. Der Sieg brachte der Mannschaft Prämien in Höhe von neun Millionen Baht. Für jeden Treffer kamen zwei Millionen Baht vom Sponsor ThaiBev und eine Million Baht vom Fußballverband. Zum nächsten Spiel unter dem japanischen Trainer Akira Nishino empfängt das thailändische Team am 15. Oktober den Gruppenfavoriten Ver. Arab. Emirate.