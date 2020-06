Thailands Hotels eröffnen den Preiskampf

Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.20

BANGKOK: Landesweit haben Hotels ihre Zimmerpreise zwischen 50 und 70 Prozent drastisch gesenkt, um inländische Touristen anzuziehen. Das führt in der Branche zu einem verschärften Preiskampf.

Nachdem in vielen Provinzen der Hotelbetrieb im April eingestellt wurde, nimmt die überwiegende Mehrheit der Hotels ihren Betrieb wieder auf. Thirayuth Chirathivat, Vorstandsvorsitzender von Centara Hotels and Resorts, sagte der „Bangkok Post“, die Gruppe habe zehn Hotels in Thailand wiedereröffnet. Das Konjunkturprogramm der Regierung für den Inlandstourismus sei für die Ankurbelung der Wirtschaft unerlässlich. Am Dienstag hatte die Regierung ein 22,4 Milliarden-Baht-Paket zur Förderung des Tourismus verabschiedet.

Die Belegungsrate des Centara Grand Mirage in Pattaya, das erst am 6. Juni eröffnet wurde, lag am vergangenen Wochenende bei 70 bis 80 Prozent. Die Quote für das kommende Wochenende soll 90 Prozent erreichen, an den Wochentagen sind es nur 20 bis 30 Prozent, fügte Thirayuth hinzu.

Nikhom Jensiriratanakorn, Direktor der Horwath HTL, fordert die Hoteliers auf, ihren Service wieder aufzunehmen, nachdem sie in den letzten drei Monaten Verluste erlitten hatten. Geringe Buchungen seien besser als geschlossen zu bleiben, weil die Einnahmen frühere Verluste abfedern könnten, selbst wenn einige Hotels den Break-even-Punkt erst im Dezember erreichten.