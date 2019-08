Written by: Redaktion DER FARANG | 22/08/2019

BANGKOK: Das Central Village, das als erstes internationales Luxus-Outlet Thailands vermarktet wird und sich in der Nähe des Flughafens Suvarnabhumi befindet, wird am 31. August eröffnet.

Central Pattana, der Immobilienarm der Central-Gruppe, hebt das Design des für fünf Milliarden Baht errichteten Einkaufszentrums sowie die thailändische Architektur und kulturelle Identität hervor. Käufer werden rund 130 bekannte internationale Luxus- und Lifestyle-Marken vorfinden. Die Geschäfte wollen täglich Preisnachlässe von 35 bis 70 Prozent bieten. Erwartet werden laut Dr. Nattakit Tangpoonsinthana, dem stellvertretenden Geschäftsführer für Marketing bei CPN, im Jahr 6 bis 10 Millionen Kunden: 65 Prozent junge und wohlhabende Menschen sowie 35 Prozent ausländische Touristen. Central Village bietet auch Restaurants, einen Tops-Supermarkt und Kinderspielplatz.

Darüber hinaus plant CPN, kreative thailändische Marken in der Thai Pavilion Zone zu promoten, in der das ganze Jahr über thailändische Produkte und Messen für zeitgenössische Kunst stattfinden. Sie werden als „Thai Signature Cultural Events“ beworben. Das Central Village bietet einen Transport zum und vom Hotel in der Nähe des Flughafens Suvarnabhumi mit einem Shuttlebus, der an drei Abholpunkten verfügbar ist: CentralWorld, Udomsuk BTS Station und Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel.