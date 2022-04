Thailands Durian-Gärten im Metaverse besuchen

Pressekonferenz am Donnerstag zum neuen TAT-Projekt „Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian“. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat in Zusammenarbeit mit den Provinzen Chanthaburi, Rayong und Sisaket das Projekt „Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian“ entwickelt, ein neues virtuelles Reiseerlebnis, mit dem neue Touristengruppen nach Thailand gelockt werden sollen, die sich für Durian sowie Kryptowährungen interessieren und über ein hohes Einkommen verfügen.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: „Das Metaverse ist eine neue Ära der digitalen Welt und die TAT hat die weltweiten Trends und das damit verbundene Verbraucherverhalten als Chance erkannt, mit der die Wettbewerbsfähigkeit der thailändischen Tourismusindustrie gesteigert werden kann. Es ist ein aufregender Weg zur Ankurbelung des Tourismusgeschäfts, da sich Thailand auf nachhaltige Weise für den ausländischen Tourismus öffnet, was auch im Fokus der Kampagne ‚Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters‘ steht. Touristen werden zu einem Thailand-Aufenthalt ermutigt, nachdem sie ihre virtuelle Erfahrung im Metaverse genossen haben.“

Foto: Tourism Authority of Thailand

Das „Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian“ ist ein Prototyp-Projekt des Königreichs, das Web 3.0-Technologie und die Anwendung digitaler Ressourcen zur Förderung des Tourismus nutzt, um die virtuelle und die reale Welt miteinander zu verbinden. Gleichzeitig zielt das Projekt zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft bei der Wiedereröffnung Thailands ab. Darüber hinaus soll es die technischen Fähigkeiten der Tourismusbranche nachhaltig verbessern.

Die Durian wurde für das Metaverse-Projekt aufgrund ihrer internationalen Bekanntheit und der Tatsache ausgewählt, dass in Thailand derzeit die Erntezeit der Frucht vorherrscht, die vorwiegend in den Provinzen Chanthaburi, Rayong und Sisaket angebaut wird, die deshalb als Pilotprojekte ausgewählt wurden.

Foto: Tourism Authority of Thailand

„Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian“ kann unter Amazingthailandmetaverse.com besucht werden und ist sowohl für iOS- als auch Android-Geräte verfügbar. Touristen können im „Amazing Thailand Metaverse“ ihren eigenen Avatar erstellen und eine virtuelle Durian-Plantage erkunden. Ein VR-Headset wird für die Nutzung nicht benötigt.

Die Obstplantagen, die sich derzeit an dem Projekt beteiligen, sind Suan Arun Burapha und KP Garden in der Provinz Chanthaburi, Lamai Garden und Suphattra Land in der Provinz Rayong und Ing Than Park in der Provinz Sisaket. Es wird erwartet, dass sich schon bald weitere Plantagen und Obstgärten am „Amazing Thailand Metaverse“ beteiligen werden.



Alle fünf teilnehmenden Obstplantagen sind für den Anbau hochwertiger thailändischer Durian-Sorten bekannt, darunter die beliebten Sorten „Monthong“ und „Chanee“ sowie die lokalen Sorten „Vulkan“ und „Long Lap Lae“. In den virtuellen Plantagen werden die Besucher darüber hinaus auch über den glykämischen Index (GI) der Früchte informiert. Der GI ist ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel.

Die TAT hat in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Durian-Plantagen und ausgewählten Non-Fungible-Token-Entwicklern (NFT) die NFT-Kollektion „Amazing Durian“ in Metaverse erstellt, die Touristen während der Durian-Saison in Thailand (ab jetzt bis zum 31. August 2022) kaufen und sammeln können. Zusätzlich zu der speziellen NFT-Kollektion wird Metaverse-Besuchern auch jede Menge Gamification geboten, im Rahmen derer sie Token bzw. virtuelle Gegenstände verwenden können, um die Fähigkeiten ihres Avatars zu verbessern, und E-Gutscheine für Unterkünfte, Tourismusprodukte und Dienstleistungen in der realen Welt einzulösen.

Weitere Informationen über „Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian“ erhält man auf Facebook.

Durian-Plantagen und -Händler, die sich im „Amazing Thailand Metaverse“ präsentieren möchten, können sich an die Abteilung für Investitionsplanung in der Tourismusindustrie oder an die Abteilung für Investitionsförderung in der Tourismusindustrie der TAT wenden, Tel. 02-250.5500 (Durchwahl 2940-2945).