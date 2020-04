Thailandfeeling vom Sofa aus

Mit einer knatternden Suzuki-Maschine bereist Mick alle 77 Provinzen Thailands und weckt die Reiselust. Foto: This is Mick

BANGKOK: Seit der Verkündung des nationalen Notstandes zur Eindämmung von SARS-CoV-2 (COVID-19) ist in Thailand nichts mehr wie bisher: Mit Ausgangssperren in der Nacht, Strandschließungen am Tag, Abschottungen ganzer Städte und Beschränkungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens soll sichergestellt werden, dass sich die Menschen voneinander isolieren. Für Leserinnen und Leser, denen zu Hause in sozialer Distanz die Decke auf den Kopf fällt, hat die Redaktion einige Surftipps zusammengestellt, mit denen sie sich ein Stückchen von dem unverwechselbaren Thailandfeeling zurückholen können, dass gerade alle vermissen.

Reiseblogs, zur Inspiration oder einfach nur zum Wegträumen vom Sofa aus, sind perfekt für die Planung des nächsten Ausflugs, wenn es dann endlich wieder soweit ist. In packenden Reisereportagen verraten leidenschaftliche Traveller und Reise-Influencer ihre besten Tipps:

„Slow Travel“ von Chiang Mai bis Samui

Die beiden Reiseblogger Tobi und Marcel verraten ihre Tipps zu unentdeckten Traumstränden und leckerem Essen. Foto: Home is where your bag is

Tobi und Marcel geben auf ihrem Blog homeiswhereyourbagis.com die besten Infos und Tipps. Im Fokus ihres Blogs steht das eher langsame Reisen abseits touris­tisch ausgetretener Pfade. Von Chiang Mai bis Koh Samui verraten sie ihre Geheimtipps für die schönsten Orte Thailands.

Reisegeschichten, Tipps und Ideen

Faszination-suedostasien.de, ursprünglich im Jahr 2013 als privater Urlaubsblog gestartet, gehört mittlerweile zu den größten deutschsprachigen Reiseblogs. Neben vielen Reisegeschichten, Tipps und Ideen für die Reiseplanung in Thailand werden über das Reiseportal auch Angebote von lokalen Anbietern vorgestellt.

Suche nach dem besten Street Food

Immer auf der Suche nach dem besten Street Food des Landes: The Roaming Cook bietet Kulinarik für alle Sinne. Foto: The Roaming Cook

Kochen, Essen und Reisen, was gibt es Schöneres auf der Welt? Theroamingcook.com ist ein Food-Blog mit Sitz in Bangkok, den ein leidenschaftlicher Expat-Hobbykoch eingerichtet hat, um seine Leidenschaft für authentisches thailändisches und asiatisches Essen zu teilen. Für Thai-Food-Fans ein Muss ist der gleichnamige YouTube-Channel von The Roaming Cook. Sich die Episoden des Videoblogs während der nächtlichen Ausgangssperre anzuschauen, grenzt – zugegebenermaßen – an Selbstkas­teiung. Denn vorgestellt und natürlich probiert werden die besten Straßenküchen des Landes!

Roadtrip durch alle 77 Provinzen

Wo auch immer Mick auftaucht ist gute Laune garantiert. Foto: This is Mick!

Mit dem Motorrad alle 77 thailändischen Provinzen entdecken, das ist die Idee hinter dem sehenswerten Video-Blog This is Mick! auf YouTube. Mick kam 2010 mit dem Rucksack nach Thailand – und blieb. Acht Jahre lang arbeitete der Software-Entwickler bei einer großen Firma in Bangkok. Doch er sehnte sich nach dem Gefühl, dass ihn ursprünglich nach Asien trieb – Abenteuer und Freiheit. Mick tauschte seinen Bürojob gegen eine kultige Suzuki-Maschine ein, um alle 77 Provinzen Thailands zu besuchen. Die Zuschauer begleiten Mick Folge für Folge auf seinem Roadtrip auf der Suche nach authentischen thailändischen Erfahrungen und Erlebnissen abseits des Massentourismus. This is Mick! begeistert mit großartigen Videos und Bildern, die einfach Lust machen, Land und Leute zu entdecken. Doch Vorsicht: This is Mick! hat ein hohes Suchtpotential, doch mit 77 Provinzen – eine pro Episode – steht ausreichend Stoff zur Verfügung!

Online-Gärtnern im Discovery Garden

Dank Hans Fritschis YouTube-Kanal können Sie Gartenfreuden erleben, ohne sich die Hände schmutzig machen zu müssen. Foto: Fritschi

DER-FARANG-Gartenkolumnist Hans Fritschi überrascht seine Fans mit seinem neuen, gleichnamigen YouTube-Kanal, auf dem er mit unterhaltsamen Beiträgen aus seinem „Discovery Garden“ in düsteren Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen der Hoffnung aus dem Paradies sendet. Thematisch cdreht es sich um Gartengeschichten aus dem thailändischen Nordosten, wie man sie auch aus seiner Kolumne her gewohnt ist. In seinem „Discovery Garden“ züchtet der Schweizer Hobbygärtner und -koch jede Menge Pflanzen und Früchte, die in Thailand normalerweise nicht angebaut werden, u.a. Zimt, Kakao, Vanille, Muskatnuss oder Nelken. Hans Fritschi nimmt die Zuschauer mit auf fantastische Reisen durch sein fruchtbares Gartenparadies und die reizvolle Umgebung der thailändisch-laotischen Mekong-Grenzregion. Freuen Sie sich auf kurzweilige und lebensbejahende Gartengeschichten in Bild und Ton, die im Hinblick auf derzeitige Ausgangssperren und Reiseverbote eine willkommene Abwechslung sind.