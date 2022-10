Von: Björn Jahner | 24.10.22

BANGKOK: Thailand wurde von den Lesern des Condé Nast Traveler unter die Top 3 der besten Länder der Welt gewählt. Zu den Auszeichnungen für das Königreich bei den „Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2022“ gehören auch Bangkok auf Platz 4 der „Liste der besten Städte der Welt“ und das Chiva-Som auf Platz 1 der „Liste der besten Spas der Welt“.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) teilt mit, dass Thailand bei den kürzlich veröffentlichten „Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2022“ auf Platz 3 der „Top Countries in the World“-Liste und Bangkok auf Platz 4 der „Best Cities in the World“-Liste gewählt wurden, während mehrere thailändische Inseln, Hotels und Resorts auch auf anderen „Best of“-Listen hoch platziert wurden.

Mit seinem 3. Platz in der Rangliste der „48 Top-Länder der Welt“ war Thailand eines von nur zwei südostasiatischen Ländern, die es in die Top 10 schafften. Das Königreich wurde mit 90,46 Punkten bewertet, nach Portugal (91,22) auf dem ersten und Japan (91,17) auf dem zweiten Platz und vor Singapur (90,09) auf dem vierten.

Zu den beliebtesten Urlaubszielen in Thailand gehören die tropischen Inselparadiese im Süden des Landes. Foto: Peera / Adobe Stock

Auch Bangkok ist in den Top-Ten

Auch Bangkok war nur eine von zwei südostasiatischen Städten, die es in die Liste der „10 besten Städte der Welt“ schafften. Die thailändische Hauptstadt belegte mit einer Punktzahl von 89,36 den 4. Platz hinter San Miguel de Allende in Mexiko (92,94) auf Platz 1, Singapur (89,49) auf Platz 2 und Victoria in Kanada (89,46) auf Platz 3.

Auf der Liste der „10 Top-Inseln in Asien“ wurde Koh Samui mit 92,13 Punkten auf Platz 3 gewählt, Phuket auf Platz 5 (90,88) und Koh Phi Phi auf Platz 10 (76,41).

In der Liste der „Besten Resorts der Welt“ wurde das Rosewood Phuket auf Platz 11 von insgesamt 50 Resorts gewählt.

In der Liste der „Besten Hotels der Welt“ sind zwei thailändische Hotels unter den insgesamt 50 Hotels vertreten. Es handelt sich um das Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok auf Platz 20 und das Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River auf Platz 48.

Chiva-Som das beste Spa der Welt

Auf der Liste der „Besten Spas der Welt" wurde das Chiva-Som in Hua Hin mit 99,57 Punkten auf Platz 1 und das Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa auf Koh Samui mit 99,01 Punkten auf Platz 4 gewählt.

Auf der Liste der „Besten Zugreisen der Welt“ wurde der Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia von Singapur nach Bangkok als achtbeste von insgesamt 20 Zugreisen ausgezeichnet.

Fünf thailändische Hotels wurden in die Liste der „Besten Hotels in Südostasien“ aufgenommen. Dies waren das Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok auf Platz 1 (99,45), das Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River auf Platz 3 (99,04), das Mandarin Oriental, Bangkok auf Platz 5 (98,65), das Capella Bangkok auf Platz 7 (98,49) und das COMO Metropolitan Bangkok auf Platz 8 mit einer Bewertung von 98,20.

Die „Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2022“ enthielten auch thailandspezifische Listen – „The Top 15 Resorts in Thailand“ und die Top-Resorts in Thailand in der Kategorie „The Best Resorts in the World” nach Land und Region.​

Die besten Resorts in Thailand

Die Liste der „Top 15 Resorts in Thailand“ lautete wie folgt:

1. Rosewood Phuket (99,49).

2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai (97,63).

3. COMO Point Yamu in Phuket (96.62).

4. Das Nai Harn in Phuket (96,62).

5. Aleenta Phuket Resort & Spa (96.52).

6. Angsana Laguna Phuket (96.51).

7. The Slate in Phuket (96.09).

8. Anantara Hua Hin Resort (95.46).

9. The Sarojin in Khao Lak (94,74).

10. Banyan Tree Samui (94,73).

11. Anantara Chiang Mai Resort (94,59).

12. Trisara in Phuket (93,16).

13. Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort (92,02).

14. Pimalai Resort & Spa in Ko Lanta (91.94).

15. Avani+ Samui Resort (91.65).

Die Liste der Top-Resorts in Thailand in der Kategorie „The Best Resorts in the World“ lautet wie folgt: