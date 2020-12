Thailand will zum Mond fliegen

Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.20

BANGKOK: Thailands Minister für Höhere Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation (MHESI) Anek Laothamatas will ein thailändisches Raumschiff zum Mond schicken.

Auf einer Pressekonferenz sagte Anek am Donnerstag, Thailand werde innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre einen 50 bis100 Kilogramm schweren Satelliten bauen, der sich in ein Raumschiff verwandelt und mit Hilfe von Solarenergie mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Stundenkilometern in die Umlaufbahn des Mondes einfliegt. Das Projekt soll Teil der Entwicklung der Weltrauminnovation des Landes sein, die darauf abzielt, die Fähigkeiten Thailands im globalen „New Space Economy"-Programm zu verbessern. Das Projekt soll mit internationalen Standards verwirklicht werden. In den sozialen Medien ist das Vorhaben überwiegend negativ aufgenommen worden. In Kommentaren hieß es, das Land solle sich auf Dinge wie die Tourismusindustrie und die Unterstützung von Millionen von Arbeitslosen konzentrieren, anstatt zu diesem Zeitpunkt ein Weltraumprojekt zu planen.