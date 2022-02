Thailand verzeichnet mehr als 60.000 Test & Go-Anträge

Internationale Fluggäste am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Mehr als 60.000 Personen haben seit der Wiederaufnahme des „Test & Go“-Modells für die quarantänefreie Einreise nach Thailand am Dienstag (1. Februar 2022) den „Thailand Pass“ beantragt.

„Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Thailand immer noch hoch ist, obwohl die Auflagen des ‚Test & Go‘-Programms an die veränderte Virussituation angepasst und verschärft wurden“, teilte der Gouvernezr der Tourism Authority of Thailand (TAT) Yuthasak Supasorn am Donnerstag der Presse mit.

„Die Zahl der Personen, die in diesem Monat in Thailand eintreffen werden, dürfte jedoch nur 20 bis 30 Prozent der gesamten ‚Thailand Pass“-Antragsteller ausmachen, weil sie nach erfolgter Genehmigung bis zu 60 Tage Zeit haben, um in das Land einzureisen“, erklärte Khun Yuthasak.

Das „Test & Go“-Programm wurde Ende Dezember zur Eindämmung der Ausbreitung der Covid-19-Variante Omikron ausgesetzt. Es wurde nach einer Anpassung am 1. Februar dieses Jahres wieder aufgenommen.

Im Rahmen des neuen „Test & Go“-Programms müssen Reisende am ersten und am fünften Tag ihres Aufenthalts in Thailand eine AQ-Unterkunft und einen RT-PCR-Tests buchen und im Voraus bezahlen. Zuvor mussten Reisende, die im Rahmen von „Test & Go“ die Einreise nach Thailand vollzogen, nur eine Nacht in einem AQ-Hotel verbringen und nur einen RT-PCR-Test buchen und im Voraus bezahlen.

Ausländische Reisende müssen außerdem eine Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar abschließen. Wenn die Versicherung die Kosten für eine etwaige Quarantäne bei einem negativen Testergebnis nicht abdeckt, muss der Reisende die Kosten für die Isolierung selbst tragen.

Khun Yuthasak fügte hinzu, dass die meisten Anträge für den „Thailand Pass“ aus Russland, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich kamen. „Wir verzeichnen jedoch auffallend weniger Reisende aus asiatischen Ländern, da viele dieser Staaten immer noch obligatorische Quarantänevorschriften für Rückkehrer aus Ländern anwenden, in denen die Omikron-Variante ausgebrochen ist, einschließlich Thailand.“